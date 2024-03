Genova: nasce il "Cammino dei Santuari del Mare"

Valorizzare Genova e provincia attraverso un itinerario a piedi di 126 km che collega l'entroterra al mare, visitando alcuni dei più significativi monumenti religiosi del territorio devoti al culto mariano. È l'obiettivo del Cammino dei Santuari del Mare, il progetto realizzato dall'associazione Monte Gazzo Outdoor in collaborazione con i Comuni di Genova, Ceranesi, Campo Ligure, Masone, Tiglieto, Arenzano, Mele. Diviso complessivamente in 6 tappe, il Cammino dei Santuari del Mare consente di scoprire i borghi sul mare e le colline e i monti che si ergono alle spalle del Mar Ligure.





"Un viaggio tra mari e monti che racchiude l'essenza del nostro territorio, il Cammino dei Santuari del Mare offrirà a genovesi, appassionati e curiosi la possibilità di scoprire luoghi spettacolari ed affascinanti che, fino ad oggi, sono rimasti nascosti - afferma Alessandra Bianchi, assessore allo Sport ed al Turismo del Comune di Genova -. Questo nuovo percorso escursionistico diviso in 6 tappe rappresenta anche un'opportunità importantissima per continuare a far conoscere le nostre eccellenze: dalle bellezze paesaggistiche, con panorami pronti a lasciare senza fiato, alle prelibatezze della nostra enogastronomia".





"Camminare lungo il Cammino dei Santuari del Mare sarà un'avventura straordinaria per i turisti che desiderano esplorare la splendida costa della Liguria - aggiunge l'assessore regionale al Turismo Augusto Sartori -. Tra borghi pittoreschi, panorami mozzafiato e luoghi sacri millenari, questo percorso offre un'esperienza unica che mescola storia, natura e spiritualità. Un viaggio imperdibile per chiunque voglia vivere appieno la bellezza e l'atmosfera incantevole di questa regione affascinante, da vivere in Liguria magari al di fuori della classica stagione estiva perché la nostra regione si presta per il turismo outdoor per 365 giorni all'anno".