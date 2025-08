Genova: narcotizzava anziani per rapinarli, arrestata ventenne

Una ragazza di 20 anni, di origine romena, è stata arrestata a Genova con l’accusa di aver narcotizzato e derubato due uomini anziani. Le vittime, un uomo di oltre 80 anni e un altro di 66, sono state adescate con pretesti differenti, ma sempre con lo stesso epilogo: un’aggressione subdola, all’interno delle loro stesse abitazioni, seguita da un furto.

Il primo episodio risale a metà aprile. Un ultraottantenne ha raccontato alla polizia di essere stato avvicinato per strada da una giovane donna dell’Est Europa. La ragazza, fingendosi affamata e in difficoltà economiche, lo ha convinto ad accompagnarla a casa per offrirle qualcosa da mangiare. Una volta all’interno dell’abitazione, ha persuaso l’uomo a bere qualcosa con lei. Approfittando di un momento di distrazione, gli ha somministrato una sostanza ipnotica che lo ha stordito. Al suo risveglio, l’uomo ha scoperto di essere stato derubato di 4.500 euro in contanti e di alcuni gioielli di valore.

Pochi giorni dopo, la stessa ragazza ha messo in atto un piano simile con un 66enne. Questa volta, lo ha avvicinato proponendogli un incontro intimo. Anche in questo caso, una volta a casa dell’uomo, gli ha somministrato la stessa sostanza sedativa e ha portato via un orologio Rolex.

Le indagini congiunte di polizia e carabinieri hanno portato all’identificazione della giovane, grazie anche alle immagini delle telecamere di videosorveglianza. Gli inquirenti hanno scoperto che la donna utilizzava lo Zolpidem, un potente ipnotico appartenente alla classe dei farmaci simil-benzodiazepinici. Il farmaco veniva sciolto in liquidi e somministrato tramite siringhe che la ragazza portava con sé.

Ora la ventenne si trova in custodia, in attesa delle decisioni dell’autorità giudiziaria. Gli investigatori non escludono che possano emergere altri casi simili.

