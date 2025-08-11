Genova: muore un mese dopo un'operazione al polmone, aperta inchiesta

Doveva essere un intervento salvavita, con la promessa di un ritorno a casa nel giro di pochi giorni. Ma qualcosa è andato storto, e dopo un mese di agonia un uomo di 74 anni è morto all’ospedale Villa Scassi di Genova. Ora la Procura ha aperto un'inchiesta per fare luce su quanto accaduto, disponendo l'autopsia e il sequestro delle cartelle cliniche.

La vicenda ha inizio il 20 giugno, quando il paziente – a seguito di accertamenti diagnostici che avevano evidenziato una macchia sospetta nel polmone sinistro – viene sottoposto a un primo intervento chirurgico. Secondo quanto riferito dai familiari, i medici avevano parlato di un'operazione necessaria per salvargli la vita, con una degenza prevista di circa dieci giorni.

Ma il decorso post-operatorio si è rivelato ben più complesso. Il 13 luglio l’uomo si sente male e, due giorni dopo, viene sottoposto d’urgenza a una pneumonectomia: il polmone era ormai infetto. Durante l’intervento, però, perde molto sangue e si rende necessaria una trasfusione.

Nonostante il drenaggio polmonare venga rimosso il 20 luglio, le condizioni del paziente continuano a peggiorare. Dieci giorni dopo viene trasferito nel reparto di Pneumologia, dove subisce un arresto cardiaco e respiratorio. I medici riescono a rianimarlo, ma emergono complicazioni: l’uomo ha contratto diverse infezioni, tra cui una causata dal batterio Klebsiella. Il 4 agosto viene spostato in Rianimazione, ma il giorno successivo muore.

I familiari, assistiti dall’avvocato Fabrizio Maggiorelli, hanno presentato un esposto in Procura chiedendo di chiarire eventuali responsabilità. La sostituta procuratrice Eugenia Menichetti ha disposto l’esame autoptico e ha ordinato il sequestro della documentazione clinica.

L'inchiesta è ora alle prime fasi e dovrà stabilire se si sia trattato di una tragica fatalità o se ci siano state negligenze nel percorso di cura.

