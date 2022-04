Genova, muore in casa dell'amica. Il cane lo veglia per ore e non fa avvicinare nessuno

di Redazione

Sul posto anche i militi della Croce Gialla genovese che hanno provveduto a calmare l’animale e a metterlo al sicuro

Tornata a casa scopre che l'amico che stava ospitando era morto. Il fatto è accaduto nel quartiere genovese di Sestri Ponente e precisamente in via del Sarto.

La donna ha immediatamente chiamato i soccorsi ma per l'uomo putroppo ogni tentativo di rianimarlo è stato vano.

La donna in attesa dell'aiuto ha cercato di avvicinarsi al corpo dell’amico ma senza riuscirci per l'ostruzione del cane che in qualche modo sembrava volesse proteggerlo.

La procura chiederà l'autopsia per accertare le cause del decesso.