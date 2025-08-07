Genova: muore anziana investita da auto mentre attraversava la strada

Tragedia questa mattina in piazza Terralba, nel quartiere di San Fruttuoso: un’anziana donna di 89 anni ha perso la vita dopo essere stata investita da un’auto mentre attraversava la strada. L’esatta dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento.

Secondo le prime ricostruzioni, l’impatto è stato particolarmente violento. La donna, sbalzata a terra, ha battuto la testa in modo grave. Immediato l’intervento dei sanitari del 118, che sono arrivati sul posto con l’automedica: dopo averla intubata, l’hanno trasportata d’urgenza all’ospedale San Martino. Nonostante i tentativi di rianimazione, la donna è deceduta poco dopo il suo arrivo in pronto soccorso.

Gli accertamenti sul sinistro sono affidati agli agenti della sezione infortunistica della polizia locale, che stanno lavorando per ricostruire con precisione quanto accaduto. Sul posto sono stati effettuati rilievi e raccolte testimonianze per chiarire se l’anziana stesse attraversando sulle strisce pedonali e se l’automobilista si sia accorto della sua presenza in tempo.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.