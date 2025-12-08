Genova: addio a Elio Fossati, partigiano 'Moro'. Salis: "Ha incarnato la memoria della città". Bucci: "Se ne va un pezzo di storia"

E' morto all'età di 99 anni Elio Fossati, il partigiano 'Moro'. Ne dà notizia la sezione Anpi Michele 'Gino' Campanella di Struppa ricordando che Fossati era l'ultimo partigiano della brigata volante Severino "iscritto nella nostra sezione dedicata al suo comandante".

"Con la scomparsa di Elio Fossati - scrive la sindaca di Genova Silvia Salis -, Genova perde un uomo che ha incarnato la memoria viva della città, l'ultimo partigiano della brigata volante Severino, figura simbolica della Resistenza urbana genovese. Se ne va un custode della memoria di una città Medaglia d'Oro della Resistenza, un testimone diretto di un tempo in cui la libertà si è conquistata con coraggio e sacrificio. Il suo nome di battaglia, "Moro", ha attraversato le generazioni come segno di appartenenza e di impegno, di educazione civile, di trasmissione dei valori fondanti della nostra democrazia. Genova gli deve gratitudine, e con lei le giovani generazioni che grazie a uomini come Elio hanno potuto conoscere e riconoscere l'importanza della scelta partigiana, quella giusta - conclude Salis - Alla sua famiglia, alla sezione ANPI di Struppa e a tutte le persone che gli hanno voluto bene esprimo, anche a nome dell'amministrazione comunale, il cordoglio e l'abbraccio riconoscente della nostra città".

"A nome di tutta la Regione Liguria voglio esprimere il mio cordoglio per la scomparsa di Elio Fossati, il partigiano 'Moro': con lui se ne va un pezzo di storia della Resistenza genovese e ligure, un uomo che ha saputo testimoniare e difendere i valori della libertà e della democrazia". Cosi il presidente della Regione Liguria Marco Bucci.

