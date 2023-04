Genova, morta la donna investita da un'auto sabato a Cornigliano

Non ce l'ha fatta la donna ottantenne investita sabato scorso da una macchina in via San Giovanni d'Acri, nel quartiere di Cornigliano, a Genova. La donna, Adelia Alessandrini, è morta dopo essere stata trasportata in codice rosso all'ospedale San Martino: dopo l'urto con il mezzo, che stava procedendo in retromarcia, le sue condizioni fin da subito erano risultate gravi.

Le ricostruzioni effettuate avevano stabilito che la donna stesse attraversando la strada fuori dalle strisce pedonali, quando la vettura, guidata da un uomo di 64 anni, l'ha travolta: l'autista come da prassi è stato sottoposto ad accertamenti e potrebbe essere iscritto, come atto dovuto, sul registro degli indagati per lesioni colpose.

Un altra vittima di incidente stradale dopo il fatto di via Reta, dove a perdere la vita nella giornata di domenia è stato un uomo ecuadoriano di 53 anni, investito lo scorso giovedì