Genova, minori non accompagnati: il rientro obbligatorio è fissato alle 21

Giro di vite da parte del comune di Genova per fronteggiare la crescente emergenza sul fronte dell'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati e nello stesso tempo garantire la sicurezza. Avviata la sperimentazione di un modello di accreditamento per le strutture, attivo 24 ore su 24 ore tutti i giorni dell'anno, accompagnato da un regolamento che indica attività che i ragazzi devono seguire durante il giorno, sveglia entro le 9, divieto di uscite serali con obbligo di rientro in struttura entro le 21, la sera si va a dormire entro le 24, divieto di "assumere alcol e droghe fuori e dentro la struttura". Il rientro oltre la mezz'ora dall'orario stabilito è considerato mancato rientro e la struttura dovrà comunicarlo subito a commissariato di zona, procura dei minori e questura. Le modalità di utilizzo del cellulare devono essere concordate con gli educatori, che in caso di abusi sono autorizzati a ritirare il telefono al minore. Il nuovo modello prevede "moduli" con un'equipe di accoglienza dedicata ogni 25 ospiti, ma in un edificio possono essere presenti più moduli, purché sempre con equipe dedicate e distinte tra loro.

Si punta a combattere l'ozio: "Tranne i momenti di necessario e riconosciuto riposo, le persone accolte partecipano sempre attivamente alla vita comunitaria e alle attività proprie previste come studio, lavoro, sport". E ancora: "Gli accolti sono tenuti a collaborare fattivamente alla gestione della casa assieme al personale addetto e sono tenuti quotidianamente a mantenere in ordine e pulire la propria stanza, i propri oggetti e il vestiario". La retta corrisposta dal Comune è fissata in 75 euro, oneri fiscali esclusi. Il kit di prima accoglienza per ogni minore straniero comprende: necessario per igiene personale e per la notte, 2 cambi completi di biancheria per il letto, 4 completi spugna per bagno, 1 accappatoio, 1 paio di ciabatte, 7 cambi di biancheria intima, 4 cambi abiti per stagione (pantaloni, felpe, magliette, giacche), 2 paia di scarpe per stagione.