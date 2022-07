Situazione migranti, Lega: "I centri per minori non accompagnati scoppiano"

di Redazione

"Dal 2020 gli arrivi di minori non accompagnati a Genova sono più che duplicati"

"Il fenomeno dei migranti minori non accompagnati è fuori controllo. A Genova continuano a rendersi protagonisti di risse, rapine e violenze sessuali con l'arroganza di chi sa che resterà impunito. Il rischio di scontro sociale è altissimo". Lo dichiara il capo gruppo della Lega in Consiglio comunale, Federico Bertorello dopo la violenza sessuale compiuta in Corso Italia da un giovane egiziano che è stato denunciato. "Un'emergenza che mette la sicurezza dei cittadini a rischio. Dal 2020 gli arrivi di minori non accompagnati a Genova sono più che duplicati. Solo nella prima parte del 2022 ne sono arrivati quanto in tutto il 2020, con un sovrannumero di oltre 3 volte la capacità di accoglienza. Una situazione drammatica per loro e pericolosa per il nostro tessuto sociale. L'unica soluzione è difendere i nostri confini e porre fine agli sbarchi, come aveva fatto Matteo Salvini da ministro dell'Interno".