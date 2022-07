Genova, l'assessore Rosso sui minori non accompagnati: "Intervenga un piano differente, il comune da solo non può farcela"

di Giorgia Fabiocchi

Sono 160 i ragazzi in più, all'interno del piano di accoglienza previsto. Un incontro con prefetto, questore e forze dell'ordine si terrà il prossimo 18 luglio

Dopo la maxi rissa scoppiata nel centro per minori non accompagnati nel quartiere genovese di Castelletto, l'assessore ai Servizi sociali Lorenza Rosso è intervenuta a Telenord per spiegare quanto sta accadendo. "La situazione è esplosiva, come dimostrano i fatti di Castelletto, ogni giorno arrivano minori di cui noi ci prendiamo cura - sottolinea l'assessore -. Adesso però è necessario che intervenga un piano differente, il Comune da solo non ce la può fare".

Sono 160 i ragazzi in più, all'interno del piano di accoglienza previsto. "Si tratta di uno sforzo ulteriore, probabilmente questi giovani arrivano con uno strano meccanismo dietro, proprio per questo devono intervenire anche le forze dell'ordine" ha aggiunto Lorenza Rosso.

L'assessorato ai Servizi sociali, diretto dall'avvocato Rosso, ha costituito un tavolo per il prossimo 18 luglio, durante il quale si terrà un incontro con il prefetto, il questore, i carabinieri e con tutte le forze dell'ordine. "L'obiettivo - chiosa l'assessore - è quello di trovare una soluzione condivisa".