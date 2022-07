Genova, maxi rissa nel centro minori di Castelletto: sette feriti

di Redazione

Maxi rissa questa sera nel centro minori non accompagnati di passo dell'Acquidotto nel quartiere genovese di Castelletto. Almeno una ventina di ragazzini si sono affrontati ncon mazze e spranghe devastando una parte della struttura.

Il tutto è accaduto intorno a mezzanotte quando all'improvviso albanesi, egiziani e magrebini hanno iniziato un vero Far West. I carabinieri giunti sul posto sono riusciti a riportare la calma dopo aver fermato una decina di ragazzi. A supporto anche alcune volanti della polizia.

Sette invece i giovani portati al pronto soccorso per curare le ferite riportate negli scontri. Scontri annunciati perchè più volte nelle ultime settimane gli abitanti avevano denunciato episodi di violenza un po' come era acaduto qualche tempo fa nel centro minori del Righi.



Il numero dei minori non accompagnati continua a crescere. La cronaca di queste ultime settimane racconta di episodi con protagonisti ragazzi accolti da questo sistema, che si riuniscono in gruppi e spesso creano problemi di ordine pubblico. Risse, dissidi con coetanei genovesi o di altre nazionalità, molestie - in un caso anche sessuali - atti di vandalismo.

Nel quartiere di Quinto per fermare la violenza è stato adddirittura mobilitato il Reparto Mobile che ogni giorno staziona già dal pomeriggio davanti ai giardini pubblici.