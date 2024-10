Genova, ministro Valditara: "Via libera al liceo tecnologico sperimentale in Valpolcevera"

La visita del ministro Valditara a Genova con una bella notizia: entro il prossimo anno l'avvio dei lavori per la realizzazione del liceo tecnologico sperimentale in Valpolcevera. Il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, infatti, durante la visita istituzionale all'Istituto Nautico San Giorgio ha annunciato l’imminente stipula dell’accordo quadro con Comune, Regione e Consorzio con un via libera importante di particolare interesse per la città di Genova e per una zona che ha bisogno di insediamenti tecnologici avanzati. Un accordo innovativo che presuppone la costruzione della scuola in tempi relativamente rapidi. Un liceo molto innovativo che si inserisce perfettamente in quell'ottica del rafforzamento dell'istruzione e formazione tecnologica professionale. Poi c'è l'istituzione di una nuova direzione generale specificamente destinata alla formazione tecnico professionale, ed è la prima volta che si sviluppa e quindi significa un'attenzione sul settore formativo strategico per lo sviluppo di Genova, della Liguria e di tutto il Paese. Quest'anno è partita, con un investimento di otto milioni di euro, Agenda Nord anche in Liguria. 123 scuole coinvolte, 9 scuole avranno dieci azioni dedicate: più docenti, estensione tempo scuola, coinvolgimento delle famiglie, formazione specialistica per gli insegnanti, più sport, teatro, musica, in modo da motivare sempre più i ragazzi e intervenire su quelle scuole a più alto rischio di dispersione del Centro Nord. Per il prossimo anno vogliamo investire ancora più risorse sul famoso Piano Estate: anche questo un segnale di attenzione al territorio e alle famiglie.