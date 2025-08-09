Genova, minimarket chiuso per gravi carenze igieniche: cibo avariato e insetti tra gli scaffali

Controllo con chiusura immediata per un minimarket di via Avio, a Genova, dove la polizia ha riscontrato gravi violazioni igienico-sanitarie durante un'ispezione effettuata alla presenza dei tre soci titolari dell’attività.

Secondo quanto accertato dagli agenti, il congelatore era stato acceso solo al momento del loro arrivo, segnale che gli alimenti surgelati non erano stati correttamente conservati. All’interno del negozio sono stati trovati anche prodotti avariati, tra cui frutta e verdura in evidente stato di decomposizione, oltre a una massiccia presenza di mosche e moscerini.

Alla luce delle irregolarità riscontrate, è stato richiesto l’intervento della Polizia Locale – Nucleo Commercio e dei tecnici dell’ASL 3 – Servizio Igiene e Alimenti. L’ispezione congiunta ha confermato le condizioni non conformi alle norme igienico-sanitarie, portando alla sospensione totale dell’attività da parte dell’ASL. La Polizia Locale ha inoltre elevato una sanzione amministrativa per la mancata osservanza delle corrette temperature di conservazione degli alimenti.

Infine, è stato necessario l’intervento dell’Amiu per lo smaltimento degli alimenti deperiti. L’episodio rilancia l’attenzione sulla necessità di controlli regolari per tutelare la salute pubblica e garantire la sicurezza alimentare.

