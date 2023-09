Genova, migranti ospitati nei container. L'assessore Rosso: "Né io né il Comune abbiamo dato alcuna autorizzazione"

Sulla questione dei migranti arrivati a Genova negli scorsi giorni e posizionati nei container a Rivarolo, si è espressa l'assessore Lorenza Rosso: "Né io né il Comune abbiamo dato alcuna autorizzazione all'apertura di un centro nei container a Rivarolo, e se daremo autorizzazioni avvertiremo prima il territorio". Il discorso è stato affrontato durante un incontro, che si è tenuto con una delegazione di residenti di via Negrotto Cambiaso, in Valpolcevera. Al centro della questione, il caso dei prefabbricati destinati a ospitare 25 minori stranieri non accompagnati.

L'assessore Rosso e il sindaco Marco Bucci hanno ricevuto alcuni cittadini che, nelle ultime sere, sono scesi in piazza contro l'insediamento del centro. "Sono circolate molte voci distorte - Lorenza Rosso - quello che abbiamo fatto è stato, finora, ricevere una richiesta di accreditamento da parte di un terzo settore che sta organizzando la logistica su un terreno privato ma manca ancora gran parte delle documentazione".

L'assessore prosegue: "Abbiamo chiesto a Misecoop, la cooperativa interessata, di integrare la richiesta con le informazioni necessarie e se saranno adeguate effettueremo un sopralluogo in via Negrotto Cambiaso". Alla domanda se ci sia la possibilità che l'autorizzazione sia negata, Rosso risponde: "Dipende da quali saranno le condizioni, posso dire che però il progetto di inclusione proposto dalla cooperativa è molto bello e prevede anche il recupero di fasce incolte come orti urbani, inoltre ho parlato con i miei omologhi di Milano e Torino ed è emerso che alla fine i container sono meglio degli appartamenti, in certi casi".

Un'altra critica avanzata dai residenti, e dal presidente del municipio Valpolcevera Federico Romeo, è stata quella della mancanza di comunicazione, visto che i container sono comunque arrivati già a Rivarolo: "La cooperativa li ha posizionati in un'area privata, non sappiamo che accordi abbia preso con i privati". L'area è quella dell'ex circolo Ricciotti, la cui sala da ballo dovrebbe, secondo quanto risulta all'assessore, "essere utilizzata come spazio comune per i ragazzi". La giunta comunale non sarà presente all'assemblea pubblica organizzata dal municipio, sul posto, per oggi alle 17. "Abbiamo dato i nostri chiarimenti questa mattina all'incontro - conclude Rosso - ma resto a disposizione, le famiglie hanno il mio numero".