Genova, Messina: "Costi noli container scesi fino al 70% in due mesi"

"In due mesi i costi dei noli marittimi per il trasporto container non dico che sono tornati a livello pre-Covid (restano ancora fra le due volte e due e mezza superiori) ma si sono più che dimezzati rispetto al picco in molte rotte e in alcune sono diminuiti anche del 70%". Ignazio Messina, amministratore delegato della Ignazio Messina & C, fa il punto a margine del convegno della sezione Logistica, trasporti e spedizioni di Animp, l'Associazione nazionale di impiantistica industriale, che si è svolto nel porto di Genova presso il Terminal Messina.

Il costo dei noli marittimi per il trasporto container via mare delle merci è in discesa. "Le maggiori diminuzioni si sono registrate sui contenitori, sulle rotte Est-Ovest, però anche su quelle nord sud e quelle dal Golfo arabo, dall'India verso il Mediterraneo i noli si sono ridotte almeno del 60%" continua Messina. E la tendenza è in diminuzione "ancora per qualche mese".