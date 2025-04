Cantieri, San Giorgio del Porto entra nel network internazionale del salvataggio navale

San Giorgio del Porto è ufficialmente entrata nell’International Salvage Union in qualità di membro associato, segnando un passo rilevante per il settore navale italiano nel panorama globale delle operazioni di salvataggio e tutela dell’ambiente marino.

L'organizzazione – Fondata nel 1972, l’International Salvage Union è l’organizzazione di riferimento per le imprese che operano a livello mondiale nel campo del salvataggio navale. I suoi membri si occupano di attività cruciali come il recupero di navi e carichi in difficoltà, l’assistenza in mare, la prevenzione di danni ambientali e la tutela della vita umana. L’adesione all’associazione è riservata a realtà che rispettano standard elevati in termini di professionalità, sicurezza e sostenibilità.

Il riconoscimento – L’ingresso dell’azienda genovese nell’ISU come Associate Member rappresenta un riconoscimento della qualità maturata in quasi cent’anni di attività. Parte del gruppo Genova Industrie Navali, San Giorgio del Porto è attiva nella riparazione e costruzione navale, nelle operazioni complesse via mare, nella gestione dei rifiuti e nel riciclaggio delle navi.

Riciclaggio navale – Nel 2014 San Giorgio del Porto è stata la prima impresa italiana a essere iscritta al Registro Nazionale dei Demolitori Navali. L’azienda è anche certificata ISO 30000:2009 per la gestione del riciclaggio navale. Tra i suoi interventi più noti figura la demolizione della Costa Concordia, completata nei cantieri di Genova.

Sostenibilità e sicurezza – L’adesione all’ISU rafforza la posizione di San Giorgio del Porto nel promuovere un approccio integrato e responsabile al salvataggio marittimo, con particolare attenzione alla sicurezza operativa e alla protezione dell’ambiente. L’azienda si propone come interlocutore qualificato per interventi straordinari e operazioni di rimozione relitti.

Visione sul futuro – “Entrare a far parte dell’International Salvage Union è per noi motivo di grande orgoglio e stimolo per contribuire attivamente allo sviluppo del settore del salvataggio marittimo”, ha dichiarato Paolo Cremonini, Strategic Development Director di San Giorgio del Porto. “Crediamo che la nostra esperienza, unita alle nostre capacità operative e alla nostra visione sostenibile, possa rappresentare un reale valore aggiunto per l’intera comunità internazionale.”

Presenza nel Mediterraneo – Con sedi operative a Genova e Marsiglia, San Giorgio del Porto consolida il ruolo del gruppo Genova Industrie Navali come uno degli attori centrali nella filiera navale mediterranea, sia sul piano industriale che ambientale. L’iscrizione all’ISU rappresenta un ulteriore passo verso una maggiore integrazione nei circuiti internazionali del salvataggio e della gestione delle emergenze in mare.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.