Genova, mattina di cortei no green pass. Le strade interessate e i percorsi

di Redazione

Un concentramento è previsto in piazza Caricamento alle 9.30, l'altro in piazza Matteotti. Una decina di lavoratori del Porto in presidio di protesta

Si annuncia una mattina difficile sul fronte del traffico oggi a Genova. Sono infatti previsti due cortei di protesta contro l'introduzione del'obbligo di green pass sui posti di lavoro per gli over 50 che scatta oggi in tutta Italia.

Un concentramento è previsto in piazza Caricamento alle 9.30, da dove partirà il corteo diretto al terminal traghetti.

Un altro corteo, organizzato da Cub Sanità e dal comitato Libera piazza Genova, dovrebbe partire da piazza Matteotti alle 9 per attraversare il centro cittadino.

Protestano anche i portuali no green pass, con un presidio di 48 ore davanti al varco Etiopia a partire dalle 7 di questa mattina.

Sono circa una decina di lavoratori del Porto in "agitazione". Pochi, troppo pochi per mettere in scena una protesta concreta. Qualcuno temeva che si tornasse a bloccare il varco Come era successo mesi fa ma non è accaduto niente di tutto ciò. In effetti, qualche ritardo nel l'ingresso dei mezzi pesanti in porto si è effettivamente verificato ma solo per la presenza di un camion in panne.