Genova, Matteo Renzi (IV) sulle Europee: "Nè con la destra, nè con la sinistra: siamo l'unica scelta al centro. Regionali in Liguria? C'è tempo"

Matteo Renzi, a Genova per la presentazione del suo libro 'Palla al centro', ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alle prossime elezioni Europee:

"Il nostro prossimo obiettivo è relativo a queste elezioni, per le Regionali c'è ancora molto tempo. Italia Viva non è con questa destra sovranista di Meloni e Salvini, così come non è al fianco di questa sinistra inconcludente di Conte e Schlein. Siamo l'unica possibilità al centro, per le Regionali secondo me ci sarà un altro scenario politico. Sulle Europee dico che si continua a lavorare. Complimenti al sindaco Bucci perché sta facendo cose straordinarie in questa città, grazie agli investimenti che si stanno facendo a Genova e in Liguria su logistica e retroporto ci sarà un beneficio anche per altre zone come quelle piemontesi. Ci saranno diversi candidati liguri di Italia Viva alle Europee, ma non vi svelo ancora i nomi, rimarrete sorpresi quando verranno diffusi i nomi dei candidati".