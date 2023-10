Genova: Mattarella, Meloni e tremila sindaci per l'assemblea nazionale dell'Anci al Waterfront di Levante

Sono oltre tremila i sindaci e gli amministratori locali attesi da domani a giovedì a Genova per l'assemblea nazionale dell'Anci, la numero 40, intitolata 'Tre colori sul cuore: i sindaci uniscono l'Italia', con oltre 100 eventi in programma nel padiglione blu del nuovo Waterfront di Levante.

I lavori si apriranno domani con la cerimonia ufficiale, alle 17.30, dove è prevista la presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. "Siamo orgogliosi che la nostra città sia stata scelta come sede dell'assemblea di Anci, in particolare in un anno che rappresenta un grande traguardo: la 40a edizione - commenta il sindaco di Genova Marco Bucci, che domani porterà il saluto istituzionale all'inaugurazione anche come presidente Anci Liguria -. Un evento di rilievo nazionale che si svolgerà nella splendida cornice del Waterfront di Levante e che per due giorni posizionerà Genova come capitale d'Italia. Abbiamo lavorato per dare a tutti i sindaci del nostro Paese la possibilità di vivere una grande assemblea, di visitare il territorio e apprezzarne le innumerevoli bellezze. Una grande opportunità di confronto tra realtà che per quanto diverse hanno il dovere di muoversi nella stessa direzione. Due giorni di scambi e networking per parlare di futuro, imparare gli uni dagli altri e fare rete, perché è solo collaborando che possiamo raggiungere grandi traguardi".





Domani è in programma il saluto istituzionale della premier Giorgia Meloni, del sindaco Bucci, del presidente ligure Giovanni Toti, un intervento di Renzo Piano e la relazione del presidente Anci Antonio Decaro.