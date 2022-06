Genova, marittimo ferito su un traghetto a poche miglia da Genova

di Edoardo Cozza

L'incidente è avvenuto nella sala macchine: l'uomo, 43 anni, è rimasto incastrato in una porta stagna in sala macchine. È in codice rosso al San Martino

Sabato 25 Giugno 2022