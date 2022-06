Genova, Maria Elena Boschi: "Bucci a Genova ha fatto la differenza. Dello Strologo sogna in piccolo"

di Redazione

"Correre con Bucci è' stata una scelta ponderata, abbiamo riflettuto tutti come è giusto che fosse. Ma ora siamo contenti e sempre più convinti"

Maria Elena Boschi, deputata di Italia Viva, è stata oggi a Genova per sostenere la candidatura di Marco Bucci. Accompagnata da Raffaella Paita, presidente della commissione Infrastrutture, ha incontrato a Palazzo Ducale sostenitori e candidati.

"Abbiamo scelto di correre con Bucci perchè ci ha convinti il suo modo di fare - ha detto l'onorevole Boschi - è una situazione inedita indubbiamente ma a Genova e non solo abbiamo sposato i sindaci più bravi e qui il più bravo è lui. E' stata una scelta ponderata, abbiamo riflettuto come è giusto che fosse. Non abbiamo nulla di personale contro di Dello Strologo, non ci convince il suo moodo di penare la città in piccolo. Genova sta crecscendo e crescerà ancora moltissimo, lo merita".