Genova: Marco Ansaldo nuovo presidente del Museo del Mare

Marco Ansaldo, giornalista e saggista, è il nuovo presidente del Museo del Mare di Genova per il prossimo quinquennio. Insieme con Ansaldo, la sindaca Silvia Salis ha nominato nel consiglio di amministrazione Serena Bertolucci, Paolo Clerici, Maurizio Daccà e Anna Maria Dagnino.



Giornalista, analista geopolitico e consigliere scientifico di Limes, Ansaldo è esperto di Turchia, Medio Oriente e Vaticano. Ha cominciato giovanissimo la carriera giornalistica al 'Corriere Mercantile', fino a lavorare per il quotidiano 'la Repubblica' come inviato speciale per la politica internazionale fino al 2022, corrispondente in Medio Oriente fino al 2021, vaticanista presso la Santa Sede fino al 2016 e corrispondente diplomatico alla Farnesina fino al 2003.

