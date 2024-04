Genova, manifestazione portuali, Ghio(PD): "Governo rinnovi il contratto di lavoro e ascolti lavoratori"

Manifestazione porti, Ghio (PD): “Il governo ascolti le istanze dei lavoratori portuali e dei sindacati: rinnovo del contratto di lavoro, salari dignitosi e più sicurezza. Si approvi la legge per il riconoscimento del lavoro portuale come usurante, da mesi ferma in Parlamento”

“Questa mattina al fianco delle lavoratrici e dei lavoratori portuali che a Genova hanno manifestato per chiedere il rinnovo del contratto di lavoro, salari più dignitosi e più sicurezza. Come Partito Democratico continueremo a batterci in Parlamento affinché il governo accolga le istanze dei lavoratori e dei sindacati. Da mesi abbiamo presentato una proposta di legge che chiede di riconoscere il lavoro portuale operativo come usurante, ma dal Governo non è stato fatto ancora nessun passo avanti. Chiediamo che la proposta venga approvata al più presto e che contemporaneamente si provveda a sbloccare il fondo per il prepensionamento e siano garantite misure di maggiore sicurezza sul lavoro. In un momento di grande incertezza economica, sociale e per il quadro geopolitico, serve dal governo maggiore attenzione e più garanzie che rispondano alle richieste dei lavoratori”, così la vicecapogruppo e componente Commissione trasporti alla Camera Valentina Ghio presente alla manifestazione nazionale dei portuali che si è svolta a Genova.