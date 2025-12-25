Genova: maltrattamenti in famiglia, arrestato 30enne

La Polizia di Stato di Genova ha arrestato un uomo tunisino di 29 anni con l’accusa di maltrattamenti in famiglia. L’intervento è avvenuto nella notte, intorno all'1.30, quando una volante dell’U.P.G.S.P. è stata chiamata a soccorrere una donna di 50 anni, residente fuori regione, che avrebbe subito insulti e maltrattamenti dal compagno.

Secondo quanto ricostruito, la coppia, in vacanza nel capoluogo ligure, avrebbe avuto una violenta discussione all’interno di un B&B, per poi scendere in strada. Durante l’ennesima lite, l’uomo avrebbe aggredito la donna, che è riuscita a mettersi in salvo rifugiandosi all’interno di un locale di via Caffa nel centro di Genova.

Nel corso degli accertamenti, gli agenti hanno verificato che il 29enne era già stato segnalato in passato per episodi di violenza nei confronti della compagna e che nei suoi confronti era stato emesso un Ammonimento del Questore di Pavia.

L’uomo, trovato in evidente stato di ebbrezza, ha tentato di aggredire anche gli operatori di polizia ed è stato pertanto denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e sanzionato per ubriachezza molesta. Resta salva la presunzione di innocenza dell’indagato fino a sentenza definitiva.

