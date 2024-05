Genova: M5S in piazza contro costruzione secondo forno crematorio a Staglieno

"Il sindaco Bucci continua a calpestare la cittadinanza facendo aprire il cantiere per realizzare il secondo tempio crematorio nel cimitero di Staglieno a Genova nonostante il 'no' secco dei residenti, è inaccettabile". Così il M5S Genova interviene contro il progetto annunciando che domani parteciperà al presidio di protesta convocato dai comitati davanti a Palazzo Tursi in occasione del Consiglio comunale.

"Il secondo forno voluto dal sindaco Bucci è del tutto inutile perché, numeri alla mano, quello già in funzione nel cimitero monumentale cittadino è più che sufficiente al fabbisogno crematorio non solo cittadino ma regionale! A chi giova un secondo impianto? - chiedono il coordinatore provinciale del M5S Genova Stefano Giordano e il capogruppo comunale Fabio Ceraudo - Ci siamo sempre opposti e continueremo a opporci al proggetto per svariati motivi. Su tutti, l'impatto ambientale: quella dei forni è un'industria insalubre e avrebbe gravi ricadute non solo su un quartiere densamente popolato, ma su tutta Genova. La verità che Bucci si guarda bene dal rivelare è che un secondo impianto crematorio, un unicum a livello nazionale visto che nessun'altra città italiana ne ha due, risponde alla logica del business: vogliono far cassa facendo diventare la nostra città, la prima di forni crematori del nord Italia".