Genova, lutto nel mondo della politica: morta Eleonora Bruzzone. La consigliera del Municipio Ponente aveva 37 anni

E' morta all'età di 37 anni Eleonora Bruzzone, consigliera del gruppo Vince Genova del Municipio Ponente con delega al sociale, pari opportunità e politiche femminili. La giovane donna era malata da tempo e la sua morte ha suscitato commozione e centinaia di commenti affettuosi da parte di chi l'ha conosciuta.

Venerdì sera alle 19 verrà recitato il rosario nella chiesa di Crevari, e il funerale si terrà sabato 13 maggio alle ore 10, sempre a Crevari.

Il sindaco di Genova Marco Bucci, ha affidato ai suo account social un pensiero per la prematura scomparsa di Eleonora: "E' un giorno triste, la giovane consigliera del Municipio Ponente Eleonora Bruzzone è scomparsa la notte scorsa. Una donna piena di energia che era già riuscita a sconfiggere un terribile male in passato. La sua esperienza l'aveva spinta a raccontare la sua storia, impegnandosi fortemente nella divulgazione scientifica.

Grazie a Eleonora per l'impegno dimostrato per il Municipio e per la lista Vince Genova. Un esempio di forza e tenacia, nella vita e nella politica, che non dimenticheremo"

Anche il Presidente del Municipio VII Ponente, Guido Barbazza, ha espresso il suo dolore attraverso i social: "Non ho parole, e ho il cuore pieno di tristezza, nell’apprendere della scomparsa della nostra Consigliera Municipale Eleonora Bruzzone. In questo difficile momento porgo le piu’ sentite condoglianze alla Madre Clara alle sorelle Marcella e Roberta e ai Parenti tutti , anche a nome del Consiglio, della Giunta e del personale del Municipio per la perdita di Eleonora, una persona stupenda che ho avuto l’onore e il piacere di conoscere, frequentare ed apprezzare. Un raro esempio di rettitudine, fermezza, sommate a intelligenza, sensibilita’, empatia che mi/ci manchera’ tanto. La abbraccio, per un’ultima volta, serbando nella memoria la sua voce e il suo comportamento garbato, il suo dolce sorriso"