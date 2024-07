Genova, lunedì la presentazione dell'arena sportiva all'interno del nuovo Palasport

Lunedì 8 luglio si terrà la presentazione alla stampa e alle autorità dell’arena sportiva all’interno del nuovo Palasport, nell’ambito del Waterfront di Levante. Alle 18.45 giornalisti, fotografi e operatori video saranno accompagnati dai tecnici in un tour dedicato all’interno del nuovo Palasport.

A seguire, alle 19.30 si terrà la presentazione alle autorità. Interverranno: il sindaco di Genova Marco Bucci, il presidente ad interim di Regione Liguria Alessandro Piana, il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Pietro Piciocchi, l’assessore allo Sport e Impianti sportivi del Comune di Genova Alessandra Bianchi, il presidente del Coni Liguria Antonio Micillo, Luigi Priano, architetto Partner RPBW, il Direttore Generale di CDS Holding spa Massimo Moretti.

L'insegna luminosa con la scritta Palasport è una delle novità della ritrovata struttura della Foce, riacquistata dal Comune dopo che la CDS holding, società costruttrice del nuovo fronte mare, l'aveva comprata per 14 milioni e 250mila euro. Ora, debitamente ristrutturata, torna pubblica per 23 milioni.

Non c'è stata unanimità sull'operazione in due tempi, discussa in consiglio comunale. Ma domani, lunedì 8 luglio, ci sarà comunque il taglio del nastro dell'impianto rinnovato, su progetto dello studio di Renzo Piano che nel fine setttimana aveva anche visitato l'interno.

"Stiamo lavorando con continuità. Non lasceremo un centimetro quadrato disponibile anche se abbiamo la disponibilità di spazi nuovi, dalle banchine adiacenti la torre piloti alla nuova promenade che già l'anno scorso ci aveva permesso di ampliare i posti barca e avremo anche un'accoglienza diversa, perché ci sarà la disponibilità del Palasport per poterlo utilizzare come reception di ingresso per espositori e visitatori". Lo ha detto Marina Stella, direttore generale di Confindustria Nautica, rivelando la novità principale dell'edizione 2024 del Salone Nautico di Genova che andrà in scena a settembre e cioé proprio l'inaugurazione del nuovo impianto.