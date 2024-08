Genova, Lista Sansa: "Nella prossima legislatura stop allo skymetro, sì ai tram"

“Nella prossima legislatura garantiamo l'impegno come lista, e in caso di rielezione come singoli candidati, per abrogare il prima possibile l'emendamento della giunta Toti, votato lo scorso anno dalla maggioranza di centrodestra del Consiglio, che permette di costruire nell'alveo del torrente Bisagno. Una norma scritta su misura per permettere la realizzazione dello Skymetro voluto da Bucci; una norma talmente 'sconcia' che fu portata in aula come 'emendamento xxx'”. A dichiararlo i consiglieri regionali della Lista Sansa Ferruccio Sansa, Selena Candia e Roberto Centi.

“In questi anni abbiamo condiviso le battaglie, gli studi e le proposte alternative che sono state formulate dal comitato – sottolineano i consiglieri della Lista Sansa -. Noi, come loro, non siamo 'quelli del no' alle opere ma siamo 'quelli del sì' alle opere giuste, utili e sostenibili”. “Lo Skymetro è un progetto pessimo che andrà a riempire di cemento e piloni un'intera valle, per un'opera che sarà tutta una barriera architettonica e che non rivoluzionerà il modo di spostarsi in Val Bisagno – aggiungono Sansa, Candia e Centi -. Un progetto che senza l''emendamento xxx' del centrodestra non sarebbe possibile e che invece oggi con Bucci e, fino a poco tempo fa, Toti, è ancora possibile perché si è deciso di ignorare i rischi idrogeologici, tristemente noti, del Bisagno”.

“La soluzione che permetterebbe di rivoluzionare la mobilità e di valorizzare la Val Bisagno esiste e si chiama tram – concludono i consiglieri della Lista Sansa -. E noi nella prossima legislatura regionale ci impegneremo per poterla realizzare, ascoltando il territorio e le esigenze dei cittadini”.