Genova, Lidia: "Scappata dall'inferno. Ora mi sento tranquilla"

di Marco Innocenti

"I bambini hanno tanta paura, il piccolo mi chiede sempre perché non siamo a casa"

Lidia è arrivata a Genova questa notte dall'Ucraina. Un viaggio lungo, faticoso, interminabile ma fatto con la speranza di poter ritrovare un po' di pace. L'arrivo in piazza Della Vittoria poco dopo le 3 e poi la notte in casa di un ex datore di lavoro che l'ha voluta ospitare insieme alla sua famiglia.

"Siamo partiti da casa nostra il 24 febbraio appena hanno iniziato a bombardare, ci siamo spostati verso il confine con la Polonia - racconta ai nostri microfoni - poi l'altro giorno la partenza per l'Italia. I bambini hanno tanta paura, il piccolo mi chiede sempre perchè non siamo a casa. Hanno paura delle sirene, non riescono a togliersi dalla testa quel suono. Stanotte siamo arrivati finalmente, io avevo lavorato dieci anni a Genova e quindi ho delle consocenze che ci stanno aiutando".

