Genova, le iniziative di "Ottobre rosa" dedicate alla prevenzione del tumore al seno

Lunedì 16 ottobre dalle 9 alle 12, nell’atrio del Palazzo della Salute di Fiumara (via Operai 80 Genova Sampierdarena), una task force di specialisti della Breast Unit Asl3 sono a disposizione della popolazione per informazioni sui percorsi di prevenzione, diagnosi e cura del tumore al seno. Ad accogliere i cittadini gli esperti radiologi, anatomo-patologi, oncologi e chirurghi senologi, insieme alla case manager della Breast Unit e agli altri professionisti del team. L’accesso è libero.

“L'infopoint - spiega Nicoletta Gandolfo, Direttore del Dipartimento Immagini Asl3 e Coordinatore Breast Unit Asl3 - è un'occasione importante per spiegare l’importanza della prevenzione e dei Centri di Senologia nel percorso di diagnosi e cura del tumore al seno. I cittadini possono incontrare in un'unica occasione i professionisti che fanno parte del team multidisciplinare della nostra Breast Unit, un gruppo che supporta la donna in tutti i suoi bisogni e in tutte le fasi del suo percorso, dalla prevenzione, alla diagnosi, alla cura e al follow up”.

Mercoledì 18, invece, Asl3 aderisce alla giornata di sensibilizzazione sulla prevenzione del tumore mammario promossa dalla Società Italiana di Chirurgia Plastica, ricostruttiva ed estetica SICPRE, che quest’anno ha come tema “L'unione fa la forza”. Nel corso della mattinata il dott. Giuseppe Perniciaro, Direttore della S.C. Grandi ustionati e Chirurgia plastica Asl3, sarà in collegamento con i principali centri senologici italiani per un approfondimento sull'importanza della multidisciplinarietà (oncologi, radioterapisti, fisioterapisti ecc.) nella presa in carico della donna, al fine di garantire un corretto e completo iter. All'evento, insieme al dott. Perniciaro, interverrà Irene Guglieri, psico-oncologa della Breast Unit Asl3.

“L’interazione fra gli specialisti è fondamentale - spiega Giuseppe Perniciaro – e la presenza della dott.ssa Guglieri non è casuale. La figura professionale della psico-oncologa, infatti, non solo ha un'importanza fondamentale per la preparazione delle pazienti colpite da tumore al seno prima dell’intervento chirurgico, ma è un supporto utilissimo in tutto il percorso”.





NELLA FOTO: il dottor Perniciaro e la dottoressa Gandolfo