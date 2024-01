Genova, la strada di Acquasanta sarà ripristinata entro due giorni dopo la frana: l'annuncio di Bevilacqua (Lega)

“Dopo le varie frane che hanno interessato nei giorni scorsi il Comune di Genova, ho portato un’interrogazione in Consiglio comunale per chiedere i tempi di intervento per mettere in sicurezza le zone colpite. In particolare, per quanto riguarda la frana in Via Acquasanta, a Voltri, l’Assessore, ha confermato che la strada, rimasta interrotta, sarà riaperta entro domani o dopodomani al massimo. Da stamane, infatti, si sta intervenendo per mettere in sicurezza l’area interessata da caduta di rocce consolidando la parete rocciosa. L’intervento consisterà nel ripulire la parete dal verde e posare e fissare una rete d’acciaio di contenimento. Sarà, inoltre, posizionato un semaforo. I mezzi del 118 potranno comunque già transitare, visto che si è predisposta una parziale rimozione dei detriti e verrà fatta una recinzione al passaggio, che può essere facilmente rimossa dagli operatori del 118. Nella mia interrogazione ho voluto anche fare il punto sulle frane all'interno dei territori dei comuni limitrofi dell'alta Val Polcevera, ma che ricadono sulla viabilità cittadina del quartiere di Pontedecimo, chiedendo che venga attivato un tavolo con i Comuni interessati per superare le criticità emerse da questi eventi”.