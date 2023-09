Genova, la scuola internazionale porta un progetto con la realtà virtuale tra i banchi

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

In un mondo che è sempre più digitale, anche la scuola si deve adeguare alle novità e l'International School in Genoa lo sta facendo grazie ad un progetto di Unitelma Sapienza di Roma portato avanti dal ricercatore Gaetano Tieri, la professoressa Rosella Castellano e la ricercatrice Annalisa Ferrari, che coinvolge l'utilizzo della realtà virtuale nell'apprendimento degli studenti. I bambini vengono forniti con occhiali "intelligenti" e cominciano a giocare a questo gioco che insegna loro a compiere scelte economiche e finanziarie. I bambini sono contenti e divertiti da questo metodo e sostengono anche di imparare molto e in modo più efficace.





La professoressa.. al riguardo ha detto: "Unitelma Sapienza da tempo si occupa di realtà virtuale proprio perché a livello educativo è particolarmente efficace per sviluppare tecniche di apprendimento anche attraverso il gioco. Questo progetto è partito nel 2019 finanziato dall'ateneo, è stato realizzato per insegnare ai bambini attraverso la realtà virtuale principi base di economia e finanza come operare delle scelte corrette in ambito finanziario, come far scelte razionali. La realtà immersiva consente di fare queste scelte come se si operasse nel mondo reale e alcuni studi scientifici dimostrano che la realtà virtuale facilita l'apprendimento perché si è immersi nella realtà".





"Per questo progetto abbiamo utilizzato la realtà virtuale perché diversi studi e anni di ricerca ci hanno fatto capire che è un potente strumento per studiare il comportamento del nostro cervello. Nella realtà virtuale gli studenti possono imparare facendo, perché hanno un coinvolgimento attivo e questo sicuramente migliora il loro apprendimento ed è quello che stiamo sperimentando qui presso la scuola internazionale di Genova, il progetto lo abbiamo sviluppato in Unitelma Sapienza e lo sviluppo tecnico è dipeso dal laboratorio di realtà virtuale e di tutto il team".





Il direttore della scuola: "La realtà aumentata offre enormi vantaggi per l'apprendimento. Da agli studenti l'opportunità di sperimentare il loro apprendimento in prima persona e non solamente nei libri. Possono visitare diversi posti nel mondo senza spostarsi dalla loro classe. E' un modo entusiasmante di apprendere. Non è facile offrire un'esperienza del genere ed è un aspetto interessante per il futuro. Spero che vedremo sempre più scuole adottare questo metodo della realtà virtuale".