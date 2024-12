La Spezia: Natale a sorpresa per Guido, 95 anni ultimo guardiano del Monte Gottero nella sua casa solitaria a 1000 metri di quota

"Tutti dovrebbero ricevere un pensiero per Natale". È con queste parole che una piccola, ma significativa iniziativa ha preso vita nella tranquillità di Sesta Godano, piccolo comune ligure. Quest’anno, per le festività natalizie, un gruppo di cittadini ha deciso di portare un po’ di calore a Guido Darello, l'ultimo guardiano del Gottero, che a 95 anni vive da solo in montagna, a quasi 1000 metri di altitudine.

Guido è una figura di riferimento per la comunità, una sorta di simbolo di un passato che resiste, lontano dal caos della vita moderna. Da sempre, vive in solitudine sulla cima del Gottero, insieme ai suoi animali, e scende a valle solo per le necessità quotidiane, come la spesa, che però si fa rigorosamente a piedi. Un cammino lungo e faticoso, che negli anni ha fatto di lui un uomo forte e determinato, ma anche un po’ isolato, lontano dai rumori del mondo.

Quest’anno, però, Natale ha portato una sorpresa. Grazie all’iniziativa promossa dal Comune di Sesta Godano, dalla Proloco locale, dall'Avis e con il supporto del Comandante dei Carabinieri di Sesta Godano, il gruppo ha deciso di portare a Guido tutto ciò di cui avrebbe avuto bisogno per affrontare il lungo e rigido inverno che lo attende. Non un semplice pacco regalo, ma una vera e propria "spedizione natalizia" con tutti i rifornimenti necessari: cibo, generi di prima necessità e tutto ciò che può rendere più lieve la solitudine della montagna.

La visita è stata un momento speciale, un gesto di comunità che ha reso il Natale ancora più magico, con l’augurio che Guido possa trascorrere le festività in serenità, senza dover percorrere chilometri a piedi per le necessità quotidiane. Un pensiero che, oltre a rendere felice il "guardiano del Gottero", ha portato anche un po’ di calore umano in un luogo che, per molti, è solo una meta da raggiungere in estate, ma che per Guido è casa.

"Un piccolo gesto che speriamo possa portare un po’ di conforto e serenità al nostro amico Guido" ha detto il sindaco di Sesta Godano, visibilmente commosso. "È bello sapere che, anche nei luoghi più isolati, la comunità è sempre pronta a fare sentire la sua vicinanza".

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.