Sarzana, linea ferroviaria La Spezia-Pisa bloccata: disagi e ritardi fino a un’ora

Dalle 12.45 di oggi, la circolazione ferroviaria sulla linea La Spezia-Pisa è stata interrotta nei pressi di Sarzana a causa della presenza di persone non autorizzate sui binari. L’episodio ha provocato ritardi fino a un’ora e la cancellazione di alcuni treni.





Blocco del traffico – L’interruzione è stata segnalata dalla Polizia Ferroviaria, che è intervenuta sul posto insieme alle altre forze dell’ordine per ripristinare la situazione. La circolazione è rimasta sospesa per diverse ore, creando notevoli disagi per i passeggeri.





Treni coinvolti – Ritardi sono stati registrati su treni Alta Velocità, Intercity e regionali. In particolare, i regionali hanno subito cancellazioni e limitazioni di percorso. Tra i treni soppressi ci sono il regionale per La Spezia delle 16.28 e quello in arrivo da Pisa delle 16.27.





Situazione critica – Alcuni treni, come l’Intercity 510 Salerno-Torino Porta Nuova, sono rimasti bloccati per ore, fermandosi a Massa Centro alle 13.51. Gli aggiornamenti indicano che la ripresa della circolazione dipende dall’intervento delle forze dell’ordine, ancora in corso.





Consigli ai viaggiatori – Per informazioni in tempo reale sulla situazione e sulle alternative di viaggio, i passeggeri sono invitati a consultare il portale “Cerca Treno” di Trenitalia.













