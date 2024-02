Don Gallo, fiction 'stoppata'. Pirondini e Bevilacqua (M5s): "Speriamo non sia scelta politica". La replica della Rai: "Nessun progetto allo studio"

I parlamentari del M5s Luca Pirondini e Dolores Bevilacqua sono intervenuti, con una nota, sulla situazione relativa alla serie tv su don Gallo che sarà prodotta dalla Rai: "La fiction Rai su don Gallo è al centro di un 'giallo' su cui serve fare chiarezza. Secondo quanto riportato da fonti di stampa Rai Fiction avrebbe posticipato il progetto per ragioni di budget e allocazione. Parliamo di una figura di enorme spessore per la città di Genova e per tutto il Paese: don Gallo è stato partigiano, prete di strada, fondatore e animatore della Comunità di San Benedetto al Porto di Genova, sempre dalla parte degli ultimi e dei più fragili e che da presbitero ha saputo coniugare Vangelo e Costituzione. Presenteremo una interrogazione in commissione di vigilanza per conoscere dalla Rai i motivi di questo stop ed i tempi che si prospettano per la realizzazione e messa in onda della fiction. Confidiamo che non emerga alcun retroscena dal sapore politico e che il progetto non venga in alcun modo stravolto rispetto a quello originale, perché una figura come quella di don Gallo davvero non lo meriterebbe".

"In merito alle notizia sulla mancata attivazione della produzione della fiction Don Gallo, la Rai precisa che l'idea risalente al 2020 non è mai stata concretizzata. Di conseguenza nessun progetto produttivo è stato preso in considerazione da Rai Fiction". Lo precisa Viale Mazzini in una nota.