Genova, la proposta per defibrillatori e corsi di prima assistenza sul luogo di lavoro: presidio di Uiltrasporti in largo Pertini

Si è svolto a Genova, in largo Pertini, un presidio organizzato da Uiltrasporti Liguria, in collaborazione con la pubblica assistenza “Croce Verde Quarto dei Mille”, per informare lavoratori e cittadini sui rischi dell'infarto e come affrontare l’evento nei luoghi di lavoro.

'Abbiamo a cuore i lavoratori' è il titolo dell’iniziativa con la quale è partita oggi la campagna di sensibilizzazione per l’installazione di defibrillatori all’interno dei luoghi di lavoro in ogni settore dei trasporti e dei multi servizi. Spiega Giuseppe Gulli, segretario regionale Uiltrasporti Liguria: "Insieme alla UIL nazionale proponiamo l’installazione di defibrillatori in tutti i luoghi di lavoro. Si tratta di strumenti necessari per salvare vite umane, e crediamo che sia importante che le aziende portino avanti questo investimento in quest’ottica. Se nei luoghi pubblici cominciamo a vedere la presenza di questi dispositivi, anche se in numero non ancora sufficiente, c’è tutto il settore privato che deve dotarsi di tali strumenti. I costi sono bassi: c’è poi da effettuare la formazione del personale per utilizzare tali strumenti, ma pensiamo che ne valga la pena. Negli ultimi anni l’aumento di problemi cardiaci è notevole, soprattutto considerando che i lavoratori continuano a lavorare fino a tarda età. È necessario, ed è anche un dovere, garantire la salute e la sicurezza di lavoratori e cittadini”.