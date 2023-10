Genova, la prima discoteca antisocial: banditi smartphone mentre di balla

In un'era sempre più digitale, una discoteca nota di Genova ha deciso di tornare indietro nel tempo vietando l'utilizzo dei cellulari per fare video e selfie in pista. La volontà è quella di ritornare ad un divertimento più genuino e vero. I ragazzi di oggi non si godono il presente perché ossessionati dall'apparire e dal condividere sui social ogni singolo attimo della loro vita. Questa idea arriva da Alessandro Imarisio, organizzatore di eventi che osservando per anni i giovani scattarsi foto invece di divertirsi godendosi il momento, ha deciso che era ora di attuare un cambiamento.

Non saranno però del tutto vietati i telefoni, si potrà entrare con gli smartphone per ricevere telefonate, ma non si potranno scattare foto o registrare video. Lo scopo è far vivere ai clienti una serata piena. Chiaramente però le prime reazioni non sono state delle migliori, in molti hanno criticato la decisione presa dalla discoteca storica "Casa Mia". Molti in particolare hanno avanzato la pretesa di poter fare quello che vogliono dal momento in cui pagano il biglietto per entrare. Nonostante lo scetticismo però, la discoteca continuerà con questa linea e gli organizzatori sono convinti che prima o poi i clienti apprezzeranno questa presa di posizione.