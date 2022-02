Genova, la motovedetta per la visita al porto del premier Draghi

di Marco Innocenti

Il presidente salirà sulla motovedetta d'altura della Capitaneria per la prima tappa della sua mattinata genovese poi lo spostamento verso Calata Mandraccio

Tutto pronto alla Marina Aeroporto di Genova per l'arrivo del premier Mario Draghi, atteso per la sua visita nella città di Genova. Sulla banchina della Marina, in questo preciso momento, fervono i preparativi per allestire al meglio la motovedetta che accompagnerà Draghi nella sua prima tappa, la visita al porto di Genova e lo sbarco a Calata Mandraccio.

"Il premier salirà sulla motovedetta d'altura - spiega il comandante Felice Monetti della Capitaneria di Porto di Genova - Di solito viene impiegata per attività di polizia marittima ma ha anche una capacità alloggiativa per restare in mare, nel caso, anche più giorno. E' lunga oltre 20 metri ed ha 7 membri di equipaggio. A bordo oggi saliranno, oltre al premier, il presidente Toti, il sindaco Bucci, il presidente di autorità portuale Signorini e il prefetto Franceschelli".

"Il mare oggi è in peggioramento rispetto alla giornata di ieri - spiega Monetti - ma la motovedetta non avrà nessun problema perché resterà nel Canale di Calma e poi nel Canale di Sampierdarena. Si tratta di un giro di circa 30-40 minuti per l'arrivo a Marina Mandraccio dove il premier sbarcherà per raggiungere palazzo San Giorgio".