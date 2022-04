Genova, la mostra "Barocco segreto" aperta anche il 25 aprile. Tutti gli orari

di Redazione

In occasione del ponte della Liberazione, lunedì 25 Aprile 2022, la mostra “Barocco Segreto – Arte genovese dalle collezioni private” a cura di Agnese Marengo e Anna Orlando sarà aperta dalle ore 12 alle ore 19.

La mostra è organizzata dall’Associazione Amici di Palazzo della Meridiana e sarà aperta al pubblico fino al 10 luglio 2022.

Un viaggio nel lato più intimo del barocco, per ritrovare l’atmosfera degli ambienti delle antiche dimore, delle loro stanze allestite per incuriosire e sedurre o raccogliersi in preghiera.

Dalle quadrerie alle cappelle di palazzo, passando con l’immaginazione tra i salotti di casa per ammirare oggetti preziosi, siano essi da parata o per l’uso quotidiano; dallo splendore degli argenti al bianco-blu delle maioliche di vasi e piatti nati anch’essi per stupire.

Il percorso della mostra si snoda nelle cinque sale espositive al primo piano nobile di Palazzo Grimaldi della Meridiana, dimora cinquecentesca e uno dei 42 Palazzi dei Rolli Patrimonio UNESCO dal 2006

Giovedì 28 aprile la mostra sarà aperta fino alle ore 21; seguirà il concerto "Vivaldi vs Vivaldi" a cura de l’ensemble di archi de L’Accademia del Chiostro.

La Mostra è aperta al pubblico fino a domenica 10 Luglio 2022 con orario: da Mercoledì a Domenica e Festivi: h 12-19. Lunedì e Martedì chiuso.

Biglietto d’ingresso: € 10,00 (intero) € 8,00 (ridotto), € 4,00 (scuole e bambini).

Per info tel. 010 2541996 – mostre@palazzodellameridiana.it – www.palazzodellameridiana.it