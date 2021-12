Genova, la mamma di Regeni: "Felice per Zaki ma perché Giulio non è stato salvato?"

di Redazione

"Perché non è stato possibile avere 4 indirizzi ai quali notificare che 4 persone sono indagate per la tortura e l'uccisione di Giulio"

"Siamo immensamente felici che Patrick Zaki sia stato liberato. Purtroppo devo dire liberato ma non assolto". Lo ha detto la madre di Giulio Regeni Paola Deffendi intervenendo a Genova a una serata per il giovane ricercatore friulano ucciso in Egitto cinque anni fa.

"Chiediamo che invece di chiedere a noi cosa proviamo ci sia il coraggio di

chiedere a tutti coloro che si vantano della liberazione di Patrick Zaki perché non è stato possibile salvare Giulio? Perché non è stato possibile avere 4 indirizzi ai quali notificare che 4 persone sono indagate per la tortura e l'uccisione di Giulio".

Alla serata ha presenziato anche il presidente della

Camera Roberto Fico. "Sono qui stasera per dire che le istituzioni continuano a lavorare per ricercare la verità e giustizia e per dare dignità non solo alla famiglia di Giulio Regeni ma a tutto il nostro Paese e ai tanti cittadini che vogliono continuare sulla strada della ricerca non solo della verità ma della giustizia". Lo ha detto