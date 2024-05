Genova, la Croce Rossa porta medicinali a Calice isolata da una frana: la provinciale 8 non è praticabile

Dopo l'interruzione della via di collegamento principale tra Calice al Cornoviglio e le sue frazioni, a causa della frana sulla strada provinciale SP8, i volontari della Croce Rossa calicese si sono mobilitati per far fronte, in particolare, ai disagi di chi ha bisogno di assumere farmaci prescritti dal proprio medico curante. Grazie all'impegno dei volontari CRI, i cittadini del borgo potranno ritirare i medicinali che hanno richiesto al proprio medico di base direttamente nella sede della Croce Rossa di Calice, in via Guglielmo Marconi 1, ogni sabato dalle ore 9.00 alle 12.00 spiega una nota. "Un servizio di grande utilità soprattutto per le persone anziane, pensato per allievare le difficoltà di spostamento della popolazione causate dall'emergenza viabilità che sta interessando il territorio calicese". "Ringrazio i nostri volontari che si sono immediatamente messi a disposizione per mitigare i disagi dei cittadini - commenta il presidente della Croce Rossa della Spezia Luigi De Angelis - L'interruzione della SP38 di fatto aumenta la difficoltà di spostamento anche per chi ha bisogno di raggiungere i presidi sanitari del territorio, compresi i nostri stessi volontari impegnati nei trasporti sanitari in ambulanza, e anche per chi deve prenotare o ritirare farmaci recandosi presso il proprio medico o la farmacia. Per questo abbiamo pensato di mettere a disposizione questo ulteriore servizio per la popolazione di Calice".