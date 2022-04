Genova, la Band degli Orsi cresce: arriva il Covo degli Orsi

di Tiziana Cairati

Un'idea che amplia le vecchie realizzazioni della band che ha superato le 20mila famiglie ospitate, ma che si è resa conto che c'era bisogno delle migliorie

La Band degli Orsi aumenta le strutture di accoglienza per le famiglie e i piccoli pazienti del Gaslini. Il presidente dell'associazione Pierluigi Bruschettini a pochi giorni dall'apertura racconta: "Siamo emozionati perchè stiamo per inaugurare il Covo degli Orsi".

"Un'idea - prosegue - che amplia le vecchie realizzazioni della band che ha superato le 20mila famiglie ospitate, ma che si è resa conto che con quel tipo di accoglienza c'era bisogno delle migliorie".

"Da tanti anni siamo al Gaslini a cercare di prendere a cuore le famiglie dei nostri ricoverati. I nostri ricoverati hanno la fortuna di essere accolti al Gaslini, le loro famiglie non sempre sono così fortunate".

Per loro conclude Bruschettini: "c'è il 'Covo degli Orsi'", che sarà inaugurato in via del Tritone il prossimo 11 maggio alle 11.00.