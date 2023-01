Genova, l'università inaugura il Teaching and Learning Centre per l'innovazione didattica. Il rettore Delfino: "Importante la formazione dei docenti"

Inaugurata oggi, 16 gennaio 2023, UTLC UniGe Teaching and Learning Centre, la sede di Ateneo per le attività di organizzazione e coordinamento di tutte le iniziative di faculty development dell’Università di Genova.

UTLC opera secondo le linee di indirizzo definite dal CIDA - Comitato per l'innovazione didattica di Ateneo, in sinergia con il GLIA - Gruppo di lavoro sulle tecniche di insegnamento di insegnamento di apprendimento per quanto riguarda il settore dello sviluppo delle competenze didattiche delle e dei docenti, con il supporto del TIDA- Team di Innovazione Didattica per le attività in questo comparto all’interno dell’Ateneo e la gestione amministrativa e tecnica di IDEC- Settore Innovazione didattica e certificazione delle competenze.

Uno spazio di circa 200 mq, al primo piano del Dipartimento di Economia, in via Vivaldi a Genova, dotato di supporti interattivi, lavagna digitale e tavoli mobili per consentire agli utenti di lavorare in sessioni parallele.

La cerimonia di inaugurazione è stata aperta da Fabrizio Bracco, docente UniGe di Psicologia del lavoro e delle organizzazioni e Delegato del Rettore all'innovazione didattica e al faculty development che dichiara: "Non esiste una didattica efficace, un teaching, se non misurata con un apprendimento efficace, senza un learning. UTLC non è solo lo spazio fisico che consentirà al corpo docenti dell'Università di Genova di formare i neoassunti, attivare workshop e seminari e creare un'offerta didattica di qualità ma è anche la sede di una realtà che già esiste dal 2020 e che ora ha una sua casa".

"Credo che sia una giornata che può avviare un nuovo percorso all'interno del sistema universitario italiano, non solo genovese. Con l'inaugurazione UTLC abbiamo avviato un percorso di una nuova università in cui sia gli insegnati che gli studenti hanno un viatico comune e questo avviene attraverso un percorso pre formativo che consente di migliorare il risultato finale", afferma Francesco Profumo Presidente Fondazione Compagnia di San Paolo.