Genova, l’Ordine dei Medici diventa testimonial sul campo della vaccinazione contro l'influenza

L’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Genova oggi, dalle 18 alle 20, ha promosso la vaccinazione antinfluenzale tra i propri consiglieri, che si sono sottoposti al vaccino nella sede dell’OMCeO Genova. L’iniziativa rientra nella campagna di immunizzazione “Non farti INFLUENZAre… Vaccinati e proteggi i tuoi pazienti – Sul vaccino influenzale, l’Ordine ci mette la faccia”, realizzata in collaborazione con l’ASL 3 Genovese.

I consiglieri, diventati testimonial della campagna, hanno voluto ricordare l’importanza deontologica per i professionisti della salute di vaccinarsi ogni anno e sensibilizzare la popolazione, soprattutto in vista della prevista ripresa dei virus influenzali.

Durante l’evento, personale medico e infermieristico ha somministrato le dosi ai consiglieri, mentre foto e video della vaccinazione sono stati realizzati per essere diffusi sui social, sul sito ufficiale e sul bollettino dell’Ordine, con l’obiettivo di rafforzare il messaggio di prevenzione e responsabilità.

Gli organizzatori hanno sottolineato come i professionisti della salute debbano dare l’esempio, proteggendo se stessi e i pazienti più fragili, in particolare anziani e persone con patologie croniche.

