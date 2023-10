Genova, l'impianto Tmb per i rifiuti si farà a Scarpino. L'assessore Campora: "Ai cittadini non costerà nulla"

"L'impianto Tmb per chiudere il ciclo dei rifiuti a Genova si farà a Scarpino come da programma e non ci saranno ricadute sulle tasche dei cittadini". A dirlo è l'assessore all'Ambiente del Comune di Genova Matteo Campora rispondendo a un'interrogazione in aula rossa di Simone D'Angelo, capogruppo del Pd. Il tema è quello dell'impianto di trattamento meccanico biologico, la cui posa della prima pietra è avvenuta nel 2021 (un anno dopo quello che avrebbe dovuto essere l'avvio dell'impianto stesso) e i cui i lavori sono fermi da mesi perché il terreno su cui dovrebbe essere costruito - all'interno della discarica cittadina - non è sufficientemente stabile. Il consigliere Dem ha chiesto chiarimenti, una volta per tutte, alla giunta sia sulle tempistiche sia sulla effettiva fattibilità dell'opera visti gli extracosti da 15 milioni di euro stimati per adeguare le fondamenta.





"Amiu ha messo in mora la società costruttrice, Iren Ambiente, per i ritardi - ricorda D'Angelo - di fatto rinunciando alla possibilità l'impianto nell'area di Scarpino, inoltre veniamo a conoscenza da articoli di stampa che il sindaco è intenzionato a dotare Genova di un termovalorizzatore per chiudere il ciclo dei rifiuti, da anni chiediamo una commissione consiliare sul tema ma ci troviamo obbligati ad accontentarci di un articolo 54, di quattro minuti di risposta".





Campora ha ricordato che Amiu ha ricevuto da Rima, il consorzio partecipato da Iren Ambiente, un piano operativo che tenga conto della riprogettazione e che "il Tmb si farà". Poi ha sottolineato, ancora una volta, le responsabilità del Pd in passato e le difficoltà in cui Scarpino e Amiu si trovavano quando il centrodestra è andato al governo del Comune.