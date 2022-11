Genova, l'Entella in visita all'ospedale Gaslini nel reparto di neurochirurgia

Un pomeriggio da custodire e da portare nel cuore. L’Entella, in piena corsa promozione nell'attuale campionato di Serie C, è tornata a far visita ai piccoli pazienti dell’Istituto Giannina Gaslini di Genova con la speranza di portare sorrisi, oltre a qualche piccolo dono. I biancocelesti sono tornati nelle corsie del reparto di Neurochirurgia, adottato ormai da anni simbolicamente dal club chiavarese. Un legame sempre più solido, frutto di una collaborazione pluriennale che ha visto i biancocelesti in questi anni, attraverso l’Entella nel cuore, l’associazione solidale legata alla Virtus Entella, donare oltre 250.000€ all’ospedale pediatrico genovese.

A far visita ai più piccoli tutta la prima squadra, compreso lo staff tecnico guidato dall'allenatore Gennaro Volpe, e una rappresentanza della dirigenza guidata da Sabina Croce, presidente di “Entella nel cuore”, e dal direttore generale Matteo Matteazzi. Ad accoglierli il direttore generale dell’Istituto Gaslini Renato Botti e Maurizio Luvizone, segretario generale Gaslini Onlus.

Botti ha mostrato gratitudine a Sabina Croce e a tutta la grande famiglia dell’Entella, che in questi anni si è dimostrata una grande amica dell'ospedale sostenendo in modo concreto, con uno straordinario impegno attraverso importanti donazioni che hanno permesso di contribuire al miglioramento tecnologico e assistenziale del reparto di Neurochirurgia. Botti ha così concluso: "Un sostegno davvero importante che racchiude in sé anche un valore simbolico profondo perché, proprio come in una squadra, è insieme che si raggiungono i risultati più grandi”

Sabina Croce, presidente di Entella nel Cuore, ha dichiarato: “Un pomeriggio di crescita e di condivisione. Un momento speciale che fa riflettere sulle priorità della vita e che consegna, ancora una volta, un bagaglio di emozioni e sentimenti da portare nel cuore. Siamo davvero felicissimi di essere tornati di persona a far visita ai piccoli pazienti” L'associazione solidale e l'ospedale sono legati da una stima e da un affetto davvero speciale, con la sensazione non di aver dato qualcosa, ma di aver ricevuto che l'Entella riceve ogni volta che va a far visita ai piccoli pazienti e ai loro cari. Negli ultimi anni purtroppo, a causa del Covid non è stato possibile portare avanti le visite annuali al reparto di neurochirurgia, ma il sostegno nei confronti dell’Istituto non è cambiato di una virgola. Croce ha chiuso in questa maniera: "Abbiamo, infatti, continuato a lavorare sodo per sostenere attivamente, con contributi annuali, quella che riteniamo essere una vera e straordinaria eccellenza del nostro territorio, e sicuramente poter tornare in visita qui ci ha riempito il cuore di gioia. Se mi volto indietro effettivamente penso che di strada insieme ne abbiamo fatta tanta, e tanta ancora ne faremo”.