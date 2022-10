Calcio, tutti i club liguri professionistici sponsorizzati dalla Regione: 'LaMiaLiguria' anche sulle maglie di Genoa ed Entella

Regione Liguria ha deciso di sponsorizzare tutti i club liguri del calcio professionistico. Si tratta di una modifica alla norma già in vigore che prevedeva la sponsorizzazione solo per le squadre di Serie A. Il provvedimento della Giunta è stato votato ieri dal Consiglio regionale In virtù di questo anche Genoa e Entella avranno il finanziamento per inserire sulle maglie la scritta "LaMiaLiguria", lo slogan con cui la Regione promuove il territorio. La misura aggiunge 73 mila euro al finanziamento che già ammontava a 1,3 milioni per l'anno sportivo 2022- 2023, che era destinato solo a Sampdoria e Spezia.

"Invece di destinare fondi pubblici per soccorrere società sportive dilettantistiche e impianti sportivi che rischiano di chiudere a causa del caro bollette, la giunta Toti destina denari pubblici a promuovere le squadre di calcio professionistiche", attaccano le opposizioni che in una riunione dei capigruppo al presidente Giovanni Toti di ripensare al finanziamento vista l'emergenza.

"Il mondo dello sport rappresenta un veicolo comunicativo di enorme impatto sociale, mediatico ed economico e una squadra gloriosa e ambiziosa come il Genoa saprà promuovere al meglio la nostra bellissima terra - ha spiegato Toti -. Ora "LaMiaLiguria" apparirà anche sulle maglie di Genoa e Entella, allargando ancora di più il bacino di pubblico che potrà essere raggiunto. Le campagne di promozione del territorio - aggiunge Toti - stanno portando ottimi risultati, con la Liguria che anche quest'anno si è confermata regina dell'estate e con numeri che confermano un sensibile aumento di presenze in tutti gli altri mesi dell'anno. Il logo, come già accaduto nei mesi scorsi in occasione di appuntamenti di interesse anche internazionale come Euroflora e il Salone Nautico, è pronto a cambiare in occasione di eventi speciali"