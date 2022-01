Genova, l'augurio di Bucci: "Fondi per opere e infrastrutture, diventeremo un riferimento internazionale"

di Edoardo Cozza

Il sindaco nel messaggio ai cittadini genovesi e liguri: "Il Pnrr come un Piano Marshall 2.0, ci permetterà di crescere in tutti i settori"

Un messaggio pieno di ottimismo e di programmi quello che il sindaco di Genova Marco Bucci condivide con gli abitanti del capoluogo, della città metropolitana e della Liguria in occasione dell'inizio del 2022. Per il primo cittadino, quello che ci apprestiamo a vivere, è un periodo importante: "Come negli anni '50 abbiamo avuto il Piano Marshall, che ci ha permesso di diventare la sesta potenza mondiale come Paese, adesso con il Pnrr avremo una sorta di 'Piano Marshall 2.0', perché garantirà una possibilità economica e finanziaria per opere e infrastrutture che renderanno Genova e la Liguria un'area internazionale di riferimento per turismo, porto, logistica, economica, tecnologia. Questi sono i nostri obiettivi e dobbiamo farlo anche per le future generazioni".

Poi l'appello a fare quadrato: "È una sfida difficile e appassionante, che vinceremo se lavoriamo tutti assieme, senza distinzioni, come fatto per il nuovo ponte. Genova sa farlo, i genovesi sanno rimboccarsi le maniche: lo dimostreremo anche nei prossimi anni per raggiungere questo profilo internazionale" ha concluso Bucci.