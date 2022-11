Genova, l'attore Stanley Tucci in città tra pesto, cappon magro e focaccia

I migliori prodotti della nostra terra arrivano oltreoceano. La Liguria e Genova sono le protagoniste dell'ottava puntata della seconda stagione di "Searching for Italy", una popolare trasmissione della Cnn dedicata al nostro paese ed alle sue eccellenze culinarie. A guidare gli spettatori statunitensi in questo viaggio nella Superba è stato il popolare attore Stanley Tucci (i cui nonni partirono verso l'America dalla Calabria), vincitore di 2 Golden Globe e famoso per film come "Il Diavolo veste Prada" e "Amabili resti" (per quest'ultimo è stato candidato nel 2010 agli Oscar come miglior attore non protagonista).

In un lungo percorso lungo le strade di Genova, compresi i celebri caruggi, Tucci ha creato assieme a importanti ristoratori della città alcune tra le ricette maggiormente "identitarie", come il pesto, assieme a Roberto Panizza, e il 'cappon magro', con lo chef stellato Ivano Ricchebono. Non poteva mancare poi la classica colazione genovese con Tucci che ha immerso la focaccia nel cappuccino, mostrando di gradire l'abbinamento. La puntata, girata a giugno scorso, è andata in onda negli Stati Uniti domenica scorsa, il 30 ottobre.