Genova, l'assessore Gratarola nei Pronto Soccorso: "Situazione sotto controllo. Lavori di ampliamento in corso"

L'assessore alla Sanità di Regione Liguria, Angelo Gratarola, ha effettuato un sopralluogo nei Pronto Soccorso genovesi. "La situazione è sotto controllo - ha detto - e il personale sempre motivato. Invito la popolazione a recarsi nei Ps solo quando strettamente necessario. Intanto, dopo l'ampliamento del Villa Scassi, è in corso anche quello del Galliera e in autunno partirà quello del San Martino per garantire sia agli operatori che ai pazienti le migliori condizioni possibili".

L'assessore è tornato anche sul tema della sicurezza: "Ho visionato i posti di Polizia, anche se non basta la repressione, per quanto necessaria, di eventuali reati. Così come non bastano i manifesti che abbiamo voluto mettere all'interno dei Ps per sensibilizzare le persone, ma occorre comunque continuare a parlarne per tenere alta l'attenzione e la vigilanza sul problema".

Gratarola, in vista di un possibile ritorno del caldo ha affermato: "Le persone più fragili, gli anziani, i pazienti affetti da patologie croniche e i bambini devono essere particolarmente attenzionati e non uscire nelle ore centrali della giornata".